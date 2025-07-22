Происшествия 22.07.2025 в 11:41

Прокуратура взяла на контроль ДТП с хлебовозкой в Бурятии

В аварии пострадали пять человек
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Текст: Андрей Константинов
Прокуратура взяла на контроль ДТП с хлебовозкой в Бурятии
Прокуратура Бурятии поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП, случившегося сегодня утром на Мандрике. Напомним, там недалеко от поселка Старое Татаурово столкнулись «Субару Форестер» и грузовик «Бурятхлебпрома», который совершал поворот.


В аварии пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. Все они ехали в легковушке. Ребенок и женщина госпитализированы.


«При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: прокуратура, ГИБДД
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