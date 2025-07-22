Происшествия 22.07.2025 в 11:41
Прокуратура взяла на контроль ДТП с хлебовозкой в Бурятии
В аварии пострадали пять человек
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП, случившегося сегодня утром на Мандрике. Напомним, там недалеко от поселка Старое Татаурово столкнулись «Субару Форестер» и грузовик «Бурятхлебпрома», который совершал поворот.
В аварии пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. Все они ехали в легковушке. Ребенок и женщина госпитализированы.
Фото: прокуратура, ГИБДД
ТегиДТП