Прокуратура взяла на контроль ДТП с хлебовозкой в Бурятии

Прокуратура Бурятии поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП, случившегося сегодня утром на Мандрике. Напомним, там недалеко от поселка Старое Татаурово столкнулись «Субару Форестер» и грузовик «Бурятхлебпрома», который совершал поворот.





В аварии пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. Все они ехали в легковушке. Ребенок и женщина госпитализированы.











«При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: прокуратура, ГИБДД