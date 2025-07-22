Происшествия 22.07.2025 в 14:50
В районе Бурятии собрали экстренное совещание после гибели подростка
Власти пришли к выводу, что местных жителей нужно активнее штрафовать
Текст: Андрей Константинов
21 июля в администрации Прибайкальского района состоялось внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Причиной ее экстренного сбора стала гибель подростка на Селенге.
Напомним, трагедия случилась 20 июля в селе Татаурово. 16-летний подросток вместе с другом отправился купаться на реку. Юноша попал в сильное течение, предположительно, в водоворот. Второй подросток, несмотря на все усилия, не смог спасти товарища.
Как сообщает Прибайкалье-инфо.24/7, с подробным докладом о трагической ситуации выступила председатель Комитета по социальному развитию Ольга Тутаева. Она акцентировала внимание на необходимости применения мер административного воздействия к нарушителям правил безопасности на водных объектах. Также была заслушана информация от глав сельских поселений.
По итогам заседания комиссии под председательством главы района Николая Коновалова было решено усилить контроль за обеспечением безопасности граждан на водных объектах в летний период. Также принято решение ужесточить работу по привлечению к административной ответственности за нарушение правил безопасности на воде, особое внимание уделив вопросам безнадзорного нахождения детей у водоемов.
«Администрация Прибайкальского района выражает глубокие и искренние соболезнования семье и близким погибшего подростка. Эта трагедия – еще одно горькое напоминание о необходимости строжайшего соблюдения правил поведения на воде и постоянного контроля за детьми. Призываю всех родителей и взрослых: будьте максимально бдительны! Берегите себя и своих детей! Не допускайте купания в необорудованных и опасных местах!», - обратился к местным жителям Николай Коновалов.
Как уже сообщал «Номер один», за прошедшие выходные в Бурятии утонули несколько человек, в том числе двое 16-летний подростков.
Напомним, трагедия случилась 20 июля в селе Татаурово. 16-летний подросток вместе с другом отправился купаться на реку. Юноша попал в сильное течение, предположительно, в водоворот. Второй подросток, несмотря на все усилия, не смог спасти товарища.
Как сообщает Прибайкалье-инфо.24/7, с подробным докладом о трагической ситуации выступила председатель Комитета по социальному развитию Ольга Тутаева. Она акцентировала внимание на необходимости применения мер административного воздействия к нарушителям правил безопасности на водных объектах. Также была заслушана информация от глав сельских поселений.
По итогам заседания комиссии под председательством главы района Николая Коновалова было решено усилить контроль за обеспечением безопасности граждан на водных объектах в летний период. Также принято решение ужесточить работу по привлечению к административной ответственности за нарушение правил безопасности на воде, особое внимание уделив вопросам безнадзорного нахождения детей у водоемов.
«Администрация Прибайкальского района выражает глубокие и искренние соболезнования семье и близким погибшего подростка. Эта трагедия – еще одно горькое напоминание о необходимости строжайшего соблюдения правил поведения на воде и постоянного контроля за детьми. Призываю всех родителей и взрослых: будьте максимально бдительны! Берегите себя и своих детей! Не допускайте купания в необорудованных и опасных местах!», - обратился к местным жителям Николай Коновалов.
Как уже сообщал «Номер один», за прошедшие выходные в Бурятии утонули несколько человек, в том числе двое 16-летний подростков.
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