Происшествия 22.07.2025 в 15:24
В Улан-Удэ пропал пенсионер
Пожилой мужчина не ориентируется в пространстве
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропал 60-летний горожанин Андрей Новолодский. О его розыске сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». Местонахождение мужчины не известно с 17 июля. Сообщается, что он не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Был одет: серая футболка, черные штаны, черные сандалии.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
Напомним, ранее в Бурятии сообщили о розыске 49-летнего жителя поселка Новый Энхэлук Вячеслава Криницына. Он пропал 20 июля.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Был одет: серая футболка, черные штаны, черные сандалии.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
Напомним, ранее в Бурятии сообщили о розыске 49-летнего жителя поселка Новый Энхэлук Вячеслава Криницына. Он пропал 20 июля.
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