В Улан-Удэ менеджер строймаркета наживался на клиентах

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего менеджера по продажам крупного строительного магазина. Мужчина, используя служебное положение, похищал бонусные баллы покупателей и тратил их на покупку товаров для себя.Как рассказали в МВД Бурятии, в ходе работы менеджер получил доступ к информационной системе магазина. В клиентской базе он находил покупателей, у которых накопилось большое количество бонусов и оплачивал ими свои покупки. К примеру, он приобрел несколько листов фанеры, а также светильники и прочую электрику.Злоумышленника разоблачили полицейские вместе со службой безопасности магазина, куда покупатели стали обращаться с жалобами на исчезновение бонусных баллов.«В настоящее время установлена причастность злоумышленника к 8 фактам хищений. Мужчина ранее не судим. По фактам незаконного использования компьютерной информации и мошенничества возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД.