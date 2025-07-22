Происшествия 22.07.2025 в 15:43

В Улан-Удэ менеджер строймаркета наживался на клиентах

Мужчина воровал бонусы и расплачивался ими за товары, которые покупал себе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ менеджер строймаркета наживался на клиентах
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего менеджера по продажам крупного строительного магазина. Мужчина, используя служебное положение, похищал бонусные баллы покупателей и тратил их на покупку товаров для себя. 

Как рассказали в МВД Бурятии, в ходе работы менеджер получил доступ к информационной системе магазина. В клиентской базе он находил покупателей, у которых накопилось большое количество бонусов и оплачивал ими свои покупки. К примеру, он приобрел несколько листов фанеры, а также светильники и прочую электрику. 

Злоумышленника разоблачили полицейские вместе со службой безопасности магазина, куда покупатели стали обращаться с жалобами на исчезновение бонусных баллов. 

«В настоящее время установлена причастность злоумышленника к 8 фактам хищений. Мужчина ранее не судим. По фактам незаконного использования компьютерной информации и мошенничества возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД. 

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