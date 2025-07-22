Происшествия 22.07.2025 в 15:54

Участковый не завел дело после жалоб школьницы на угрозы - через месяц её убили

Новосибирского полицейского, не возбудившего дело на убийцу, будут судить снова
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Текст: КП-Новосибирск
Участковый не завел дело после жалоб школьницы на угрозы - через месяц её убили
Экс-участковый (справа) оказался в суде, так как не привлек Хамроева (слева) за месяц до убийства школьницы. Фото: Мария Новикова // «АСТ-54» «ВКонтакте»
Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему участковому, которого обвиняют в смерти 17-летней школьницы. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла в Нижней Ельцовке летом 2022 года: 27-летний Хушнуд Хамроев жестоко убил свою бывшую девушку — 17-летнюю школьницу. Суд назначил убийце 15 лет 6 месяцев колонии строгого режима и взыскал с него компенсацию в размере более 2,9 миллионов рублей.

Во время следствия семья убитой девушки заявила, что за год до трагедии мать школьницы жаловалась участковому Анатолию Саушкину на Хамроева. Женщина, с ее слов, сообщала полицейскому, что Хамроев бил школьницу, угрожал ей убийством. Участковый проводил проверки, но уголовные дела не возбуждал. Сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении Анатолия Саушкина о халатности.

Бывший полицейский вину не признал и смог доказать, что проводил проверки грамотно, начальник райотдела МВД перепроверял его работу и тоже не нашел в материалах поводов возбудить дела об угрозе убийством. По словам Анатолия Саушкина, мать сама не зафиксировала следы побоев на школьнице и обратилась к нему только через месяц после нападения Хамроева на девушку.

- Мать девушки жаловалась на словесные высказывания угроз в адрес дочери. Я опрашивал Хамроева, предостережения ему выносил. Он пояснял, что не угрожал убийством. А свидетели, которые были, также не подтверждали фактов угроз. В рамках проверки я опросил всех лиц, кого было необходимо, и принял законное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Также со мной согласились начальник участковых и заместитель начальника отдела полиции, прокуратура трижды признавала мои действия законными, - рассказал журналисту КП-Новосибирск Анатолий Саушкин.

В итоге изначально суд признал участкового невиновным, но семью девушки и прокуратуру такое решение не устроило.

- Прокуратура обжаловала оправдательный приговор. 30 июня прошло первое заседание в апелляционной инстанции, там зачитали жалобу гособвинения на приговор и перенесли заседание. Вчера прошли прения, после которых суд решил удовлетворить жалобу прокуратуры и матери потерпевшей и отменил оправдательный приговор, направив дело на новое расследование. Будет третий суд, – рассказал Анатолий Саушкин.
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