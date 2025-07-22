Происшествия 22.07.2025 в 16:43
В Улан-Удэ не могут найти тело утонувшего подростка
Его ищут уже третий день
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пока не удалось найти тело 16-летнего подростка, который утонул 20 июля на Селенге. Как сообщили в МЧС, его уже третий день ищут спасатели и горожане, но пока безрезультатно.
В МЧС отметили, что всего с начала купального сезона на водоемах Бурятии утонули уже 11 человек, в том числе 3 ребенка.
Так, 19 июля в реке Хилок в 7 км от села Билютай было обнаружено тело ранее утонувшего 50-летнего мужчины. В этот же день на озере Слюдянское в Северо-Байкальском районе очевидцы извлекли из воды тело 35-летнего мужчины, утонувшего при катании на сапборде без спасательного жилета.
Еще одно тело ранее утонувшего 40-летнего мужчины накануне спасатели подняли в местности «Култушная».
А 20 июля на Селенге утонули сразу два подростка: один в Улан-Удэ, второй в Татаурово.
В МЧС отметили, что всего с начала купального сезона на водоемах Бурятии утонули уже 11 человек, в том числе 3 ребенка.
Так, 19 июля в реке Хилок в 7 км от села Билютай было обнаружено тело ранее утонувшего 50-летнего мужчины. В этот же день на озере Слюдянское в Северо-Байкальском районе очевидцы извлекли из воды тело 35-летнего мужчины, утонувшего при катании на сапборде без спасательного жилета.
Еще одно тело ранее утонувшего 40-летнего мужчины накануне спасатели подняли в местности «Култушная».
А 20 июля на Селенге утонули сразу два подростка: один в Улан-Удэ, второй в Татаурово.
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