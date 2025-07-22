Происшествия 22.07.2025 в 18:03
В Улан-Удэ нашли пропавшего мальчика
Все это время он был у друга
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ найден 13-летний подросток, который днем 20 июля ушел из дома по ул. Каландаришвили и не вернулся.
«Все это время мальчик находился у своего друга в Железнодорожном районе. С ним все в порядке. После профилактической беседы подросток будет передан законным представителям», - сообщили в МВД Бурятии.
«Все это время мальчик находился у своего друга в Железнодорожном районе. С ним все в порядке. После профилактической беседы подросток будет передан законным представителям», - сообщили в МВД Бурятии.
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