Происшествия 23.07.2025 в 09:08

В районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации

Связано это с бушующими там пожарами
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Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации

В связи с лесными пожарами в Кижингинском районе Бурятии введён режим ЧС муниципального характера. Больше половины действующих возгораний тушат именно там. По сообщению Республиканского лесного хозяйства, сегодня на территории района действует семь пожаров на площади 870 гектаров. Тушение осложняет труднодоступная местность, а также сухая и ветреная погода.

- Наращиваем силы и средства для стабилизации лесопожарной обстановки в районе. Дополнительно направлены сотрудники Авиалесоохраны с Баргузинского, Баунтовского и Еравнинскрго районов. Сильный ветер прорывают кромку, разгоняя очаги, но несмотря на это было локализовано два пожара, работы по тушению продолжаются, - пояснил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

Спасают леса Бурятии от огня 230 человек. Задействовано 50 единиц техники.

За прошедшие сутки в республике обнаружено четыре новых лесных пожара в Баргузинском, Кабанском, Кяхтинском и Хоринском районах. Причина их возникновения – неосторожное обращение с огнём и грозы.

Утром 23 июля продолжаются работы по тушению 11-ти пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском и Хоринском районах. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, добавили лесники.

Фото: loon.site

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