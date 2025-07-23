Происшествия 23.07.2025 в 09:16

В Бурятии нашли тело утонувшего подростка

Мальчика искали три дня
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии нашли тело утонувшего подростка

Сегодня утром, 23 июля, в реке Селенга было найдено тело 16-летнего утонувшего мальчика. В двух километрах ниже по течению от села Татаурово его обнаружили родственники погибшего.

Напомним, 16-летний подросток утонул во время купания на реке в районе паромной переправы 20 июля. К поискам были привлечены спасатели БРПСС, инспекторы ГИМС МЧС России и местное население.

Выражаем соболезнования родным и близким подростка.

Фото: Номер один


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