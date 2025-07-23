В Бурятии нашли тело утонувшего подростка

Сегодня утром, 23 июля, в реке Селенга было найдено тело 16-летнего утонувшего мальчика. В двух километрах ниже по течению от села Татаурово его обнаружили родственники погибшего.

Напомним, 16-летний подросток утонул во время купания на реке в районе паромной переправы 20 июля. К поискам были привлечены спасатели БРПСС, инспекторы ГИМС МЧС России и местное население.

Выражаем соболезнования родным и близким подростка.

Фото: Номер один