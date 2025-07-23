Происшествия 23.07.2025 в 09:16
В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
Мальчика искали три дня
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром, 23 июля, в реке Селенга было найдено тело 16-летнего утонувшего мальчика. В двух километрах ниже по течению от села Татаурово его обнаружили родственники погибшего.
Напомним, 16-летний подросток утонул во время купания на реке в районе паромной переправы 20 июля. К поискам были привлечены спасатели БРПСС, инспекторы ГИМС МЧС России и местное население.
Выражаем соболезнования родным и близким подростка.
Фото: Номер один
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