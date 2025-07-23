Происшествия 23.07.2025 в 09:31
В Бурятии нашли двух пропавших мужчин
«Лиза Алерт» благодарит всех, кто помогал в их поиске
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии найдены два пропавших мужчины, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». Это 60-летний житель Улан-Удэ, который исчез 17 июля, и 49-летний житель поселка Новый Энхалук. Он пропал 20-го июля.
Как сообщили в поисковом отряде, оба мужчины живы. «Лиза Алерт» благодарит всех, кто помогал их искать.
Как сообщили в поисковом отряде, оба мужчины живы. «Лиза Алерт» благодарит всех, кто помогал их искать.
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