В Бурятии водитель без прав задавил девушку

В Бурятии сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, случившегося вчера ночью в Кяхтинском районе.«45-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», не имеющий прав, следуя по проселочной дороге вблизи села Усть Дунгуй совершил наезд на 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.