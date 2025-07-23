Происшествия 23.07.2025 в 10:12
В Бурятии водитель без прав задавил девушку
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, случившегося вчера ночью в Кяхтинском районе.
«45-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», не имеющий прав, следуя по проселочной дороге вблизи села Усть Дунгуй совершил наезд на 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.
«45-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», не имеющий прав, следуя по проселочной дороге вблизи села Усть Дунгуй совершил наезд на 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.
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