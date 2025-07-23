В Бурятии сбили юного велосипедиста, а мотоциклист разбился сам

Два ДТП с участием вело и мототранспорта случились вчера в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в Заиграевском районе 27-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», ехавший со стороны Заиграево в направлении Новой Бряни, не справился с управлением и перевернулся. В результате байкер получил травмы различной степени тяжести. Как отметили в Госавтоинспекции, ранее попавший в аварию мужчина был лишен прав.





А вечером в Нур-Селении 34-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчик получил множество травм, его доставили в больницу.