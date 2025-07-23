Происшествия 23.07.2025 в 11:23

В Бурятии разыскивают подростка с серьгой в ухе

Он ушел из дома в селе Баргузин
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают подростка с серьгой в ухе
Полиция Бурятии сообщила о розыске 14-летнего Николая Зубова. Вечером 22 июля подросток ушел из дома по ул. Очирова в селе Баргузин и не вернулся. 

Приметы: европейской внешности, рост 175-180 сантиметров, карие глаза, темные волосы.

Был одет: черная кожаная куртка, черная футболка, серые бриджи.

Особые приметы: серьга в левом ухе.

При наличии информации о подростке МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (301) 314-14-32, 8 (924) 396-91-94 или 102.
Теги
розыск

Все новости

В Бурятии разыскивают подростка с серьгой в ухе
23.07.2025 в 11:23
Дизайнеров и производителей Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
23.07.2025 в 11:08
Новая поликлиника в Бурятии объединит все виды медпомощи
23.07.2025 в 10:31
В Бурятии инспектор ГИБДД открыла стрельбу по колесам автомобиля
23.07.2025 в 10:30
В Бурятии сбили юного велосипедиста, а мотоциклист разбился сам
23.07.2025 в 10:23
В Бурятии водитель без прав задавил девушку
23.07.2025 в 10:12
На курорте Бурятии было найдено оружие
23.07.2025 в 10:10
Монголы стали чаще путешествовать по миру
23.07.2025 в 09:57
Менингококк мигрировал в Россию
23.07.2025 в 09:47
В Курумкане отремонтируют популярный у местных жителей ФСК
23.07.2025 в 09:39
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
В Бурятии сбили юного велосипедиста, а мотоциклист разбился сам
Ребенок сильно пострадал от наезда
23.07.2025 в 10:23
В Бурятии водитель без прав задавил девушку
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии
23.07.2025 в 10:12
В Бурятии нашли двух пропавших мужчин
«Лиза Алерт» благодарит всех, кто помогал в их поиске
23.07.2025 в 09:31
В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
Мальчика искали три дня
23.07.2025 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru