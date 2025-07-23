В Бурятии разыскивают подростка с серьгой в ухе

Полиция Бурятии сообщила о розыске 14-летнего Николая Зубова. Вечером 22 июля подросток ушел из дома по ул. Очирова в селе Баргузин и не вернулся.Приметы: европейской внешности, рост 175-180 сантиметров, карие глаза, темные волосы.Был одет: черная кожаная куртка, черная футболка, серые бриджи.Особые приметы: серьга в левом ухе.При наличии информации о подростке МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (301) 314-14-32, 8 (924) 396-91-94 или 102.