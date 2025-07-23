Жителю Бурятии придется ответить за омуль

В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские и сотрудники рыбоохраны в ходе рейда задержали 47-летнего местного жителя. Мужчина незаконно ловил омуль на Байкале неподалеку от Нижнеангарска. У браконьера изъяли рыбу, резиновую лодку и сети длиной 40 метров. Ущерб от его действий оценили в 109 тысяч рублей.«По факту незаконной добычи водных биоресурсов с причинением крупного ущерба возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается», - сообщили в транспортной полиции.