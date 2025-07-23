Происшествия 23.07.2025 в 11:45

Жителю Бурятии придется ответить за омуль

Мужчина незаконно ловил рыбу на Байкале
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Текст: Андрей Константинов
Жителю Бурятии придется ответить за омуль
Фото: транспортная полиция
В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские и сотрудники рыбоохраны в ходе рейда задержали 47-летнего местного жителя. Мужчина незаконно ловил омуль на Байкале неподалеку от Нижнеангарска. У браконьера изъяли рыбу, резиновую лодку и сети длиной 40 метров. Ущерб от его действий оценили в 109 тысяч рублей.

«По факту незаконной добычи водных биоресурсов с причинением крупного ущерба возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается», - сообщили в транспортной полиции.
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