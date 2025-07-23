Происшествия 23.07.2025 в 14:13
Жителя Бурятии осудили за оправдание терроризма
Ранее парень уже получил срок за подготовку к измене родине
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее парень был осужден за приготовление к государственной измене и подготовку к участию в деятельности террористической организации.
«Находясь в камере следственного изолятора, молодой человек публично высказывал заявления, содержащие положительную оценку деятельности организации, признанной террористической на территории России», - рассказали в надзорном ведомстве.
Судил обвиняемого 2-й Восточный окружной военный суд. Парня признали виновным. По совокупности приговоров он получил 8,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее парень был осужден за приготовление к государственной измене и подготовку к участию в деятельности террористической организации.
«Находясь в камере следственного изолятора, молодой человек публично высказывал заявления, содержащие положительную оценку деятельности организации, признанной террористической на территории России», - рассказали в надзорном ведомстве.
Судил обвиняемого 2-й Восточный окружной военный суд. Парня признали виновным. По совокупности приговоров он получил 8,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.
Приговор в законную силу еще не вступил.