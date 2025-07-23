Происшествия 23.07.2025 в 16:06

В Бурятии пожар нанес крупный ущерб жителям села

Огонь уничтожил автомобиль и повредил трактор в гараже
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожар нанес крупный ущерб жителям села
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Крупный пожар случился вечером 22 июля в поселке Майский Курумканского района. Там загорелся гараж на улице Набережная. 

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, пожарная часть находилась всего в километре от места происшествия, поэтому огнеборцы приехали быстро. Но из-за позднего обнаружения возгорания пламя уже разошлось на полную мощь. Огонь охватил гараж, а также находившийся внутри автомобиль «Тойота Пассо» и трактор МТЗ-82. 

«Из-за в результате автомобиль сгорел полностью, огнем поврежден трактор. Кроме того, частично сгорела крыша гаража на площади 49 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать за 21 минуту», - рассказали в агентстве. 

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Теги
пожар

Все новости

Должникам в Улан-Удэ будут перекрывать канализацию
23.07.2025 в 17:28
Район Бурятии возглавит новый прокурор
23.07.2025 в 17:12
В Бурятии бурильщика убило штангой
23.07.2025 в 16:59
К поискам пропавшего мужчины в Бурятии подключили авиацию
23.07.2025 в 16:50
В Улан-Удэ арестовали водителя, задавившего мужчину возле моста
23.07.2025 в 16:48
Из леса Бурятии вывезли 15 кубометров мусора
23.07.2025 в 16:14
В Бурятии пожар нанес крупный ущерб жителям села
23.07.2025 в 16:06
Град и грозы: в Бурятии сильно ухудшится погода
23.07.2025 в 15:38
В Улан-Удэ отловили безнадзорную скотину
23.07.2025 в 15:25
Число случаев травмирования на ВСЖД сократилось на 30% в первом полугодии
23.07.2025 в 15:08
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
В Бурятии бурильщика убило штангой
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи
23.07.2025 в 16:59
В Улан-Удэ арестовали водителя, задавившего мужчину возле моста
Парень ехал без прав, был пьян, а после наезда сбежал
23.07.2025 в 16:48
Жителя Бурятии осудили за оправдание терроризма
Ранее парень уже получил срок за подготовку к измене родине
23.07.2025 в 14:13
В Улан-Удэ суд учел заслуги обвиняемого в превышении полномочий чиновника
Анатолия Урбанова оставили под домашним арестом
23.07.2025 в 12:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru