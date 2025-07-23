Происшествия 23.07.2025 в 16:06
В Бурятии пожар нанес крупный ущерб жителям села
Огонь уничтожил автомобиль и повредил трактор в гараже
Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар случился вечером 22 июля в поселке Майский Курумканского района. Там загорелся гараж на улице Набережная.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, пожарная часть находилась всего в километре от места происшествия, поэтому огнеборцы приехали быстро. Но из-за позднего обнаружения возгорания пламя уже разошлось на полную мощь. Огонь охватил гараж, а также находившийся внутри автомобиль «Тойота Пассо» и трактор МТЗ-82.
«Из-за в результате автомобиль сгорел полностью, огнем поврежден трактор. Кроме того, частично сгорела крыша гаража на площади 49 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать за 21 минуту», - рассказали в агентстве.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, пожарная часть находилась всего в километре от места происшествия, поэтому огнеборцы приехали быстро. Но из-за позднего обнаружения возгорания пламя уже разошлось на полную мощь. Огонь охватил гараж, а также находившийся внутри автомобиль «Тойота Пассо» и трактор МТЗ-82.
«Из-за в результате автомобиль сгорел полностью, огнем поврежден трактор. Кроме того, частично сгорела крыша гаража на площади 49 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось локализовать за 21 минуту», - рассказали в агентстве.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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