В Бурятии бурильщика убило штангой

В Баунтовском районе Бурятии следователи выясняются обстоятельства гибели машиниста буровой установки. Его тело обнаружили 22 июля на производственной площадке золотодобывающего предприятия возле поселка Троицкий.«По предварительным данным, на этом участке велась геологоразведка, работала буровая установка. При извлечении из скважины бурильной штанги произошло ее смешение с вращением. В результате находившийся рядом машинист получил смертельную травму», - рассказали в Следственном комитете.В настоящее время по факту смерти машиниста проводят доследственную проверку. Назначено судебно-медицинское исследование, следователи изучают документацию предприятия по вопросам обеспечения безопасности труда работников.