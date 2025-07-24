Происшествия 24.07.2025 в 08:58
В Бурятии две девушки разбились на «Лексусе», одна погибла
Внедорожник скатился с горы и перевернулся
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, случившегося сегодня около 06.30 в Иволгинском районе.
«По предварительным данным, с горы вблизи кафе «Эндемик» съехал, а затем перевернулся «Лексус». В момент ДТП в автомобиле находились две девушки 34 и 35 лет. Одна из них скончалась от полученных травм, вторая госпитализирована с тяжёлыми травмами», - сообщили в Госавтоинспекции.
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