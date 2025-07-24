В Бурятии две девушки разбились на «Лексусе», одна погибла

«По предварительным данным, с горы вблизи кафе «Эндемик» съехал, а затем перевернулся «Лексус». В момент ДТП в автомобиле находились две девушки 34 и 35 лет. Одна из них скончалась от полученных травм, вторая госпитализирована с тяжёлыми травмами», - сообщили в Госавтоинспекции.







В Бурятии сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, случившегося сегодня около 06.30 в Иволгинском районе.