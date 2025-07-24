В ДТП в Бангкоке погиб известный артист

В Бангкоке (Таиланд) под колесами автомобиля погиб ведущий солист театра «СахаОпераБалет» Михаил Дмитриев. Ему было всего 33 года. Поскольку артист не был застрахован, коллегам пришлось купить услугу перевозки за полмиллиона рублей, чтобы вывезти его тело на Родину.Последним ярким событием стало его участие в 2025 году в Национальном театральном фестивале «Золотая маска» с этнобалетом «Сияющий камень», который стал лауреатом премии.В театре Sakhaday.ru сообщили следующее:- Пока точная дата похорон неизвестна. Из Бангкока борт с грузом-200 вылетает ориентировочно в субботу. Дату похорон определят родственники.Перевозка тела покойного из Таиланда стоит 434 тысячи рублей, коллектив театра и неравнодушные якутяне собрали 1 млн 300 тысяч. Оставшиеся деньги передадут маме Михаила. Судя по всему, артист отправился на отдых самостоятельно, без стандартной страховки в 50 тысяч долларов США, которая предусматривает компенсацию многих рисков, в том числе вывоз тела туриста на Родину в случае его смерти на отдыхе.В улан-удэнском турагентстве напомнили, что при самостоятельном бронировании отдыха важно позаботится о приобретении этой необходимой услуги для поездки за границу. Стоит она в среднем до 2 тысяч рублей за 2 недели пребывания в Тайланде.