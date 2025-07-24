Происшествия 24.07.2025 в 09:15
Лесные пожары в Бурятии тушат почти 300 человек
Они сражаются с десятком возгораний
Текст: Елена Кокорина
Утром 24 июля в Бурятии продолжаются работы по тушению десяти пожаров в Баунтовском, Кабанском, Кижингинском и Хоринском районах, общая площадь которых составляет свыше тысячи гектаров. С огнём в лесах республики сражаются 282 человека. Задействовано также 55 единиц техники.
- За прошедшие сутки в республике обнаружено три новых лесных пожара в Баунтовском, Заиграевском и Кижингинском районах. Причина их возникновения – сухие грозы. Ликвидировано пока четыре пожара в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском и Кижингинском районах на площади 312 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
Фото: loon.site
Тегипожары