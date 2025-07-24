Происшествия 24.07.2025 в 09:39

Пенсионера в Бурятии мошенники оставили почти без миллиона рублей

Мужчина отдал деньги под страхом потери накоплений
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Текст: Елена Кокорина
Пенсионера в Бурятии мошенники оставили почти без миллиона рублей

Пенсионер из Заиграевского района Бурятии остался без 900 тысяч рублей, которые сам же перевел мошенникам. Они запугали его сначала потерей сбережений, а после начали обвинять в финансировании внешнеполитического врага.

В полицию он обратился только после того, как остался без денег.

- Мужчина сообщил, что 2 июля ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником Росфинмониторинга, и предупредила об угрозе его сбережениям. Затем разговор перевели на «следователя», который заявил о мошенниках в банке, а потом - на «сотрудника ФСБ».

Лже-правоохранитель убедил пенсионера в необходимости перевести 500 тысяч рублей на «безопасный счет», угрожая обыском из-за якобы имевших место переводов средств для финансирования внешнеполитического врага. 3 июля потерпевший снял указанную сумму в банке, объяснив это оплатой обучения внучки и перевел мошенникам. 12 июля злоумышленники потребовали еще 400 тысяч рублей для «защиты недвижимости», которые он взял в долг у знакомых и в кредит, - рассказали в полиции республики.

В МВД Бурятии предупреждают, что сотрудники банков и госорганов никогда не просят переводить деньги по телефону. Прежде чем совершать финансовые операции, посоветуйтесь с родственниками или обратитесь в полицию. Если вам угрожают или требуют срочно перевести деньги - немедленно прекратите разговор и позвоните 102.

Фото: loon.site

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