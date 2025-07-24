Происшествия 24.07.2025 в 10:41
Еще одно уголовное дело завели на известного строителя в Улан-Удэ
«Бурятпроектреставрация» задолжала работникам несколько миллионов
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возбудили очередное уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева. Оно касается невыплаты зарплаты работникам.
«В ходе проверки установлено, что у компании имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам перед действующими и уволенными сотрудниками (58 человек) в размере 8,6 млн рублей. 23 июля по материалам проверки в отношении генерального директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше 2 месяцев)», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Напомним, «Бурятпроектреставрация» попала в поле зрения силовиков из-за срыва госконтрактов по строительству двух крупных объектов – театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ и Дома культуры в Кяхте. В результате в отношении гендиректора компании возбудили два уголовных дела о крупных мошенничествах.
Затем в прокуратуру потянулись работники фирмы с жалобами на невыплату зарплаты. Первым оказался начальник снабжения. По его заявлению в отношении Жамсарана Батуева возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. После с аналогичными жалобами потянулись и другие сотрудники.
«В ходе проверки установлено, что у компании имеется задолженность по заработной плате и иным выплатам перед действующими и уволенными сотрудниками (58 человек) в размере 8,6 млн рублей. 23 июля по материалам проверки в отношении генерального директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше 2 месяцев)», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Напомним, «Бурятпроектреставрация» попала в поле зрения силовиков из-за срыва госконтрактов по строительству двух крупных объектов – театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ и Дома культуры в Кяхте. В результате в отношении гендиректора компании возбудили два уголовных дела о крупных мошенничествах.
Затем в прокуратуру потянулись работники фирмы с жалобами на невыплату зарплаты. Первым оказался начальник снабжения. По его заявлению в отношении Жамсарана Батуева возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. После с аналогичными жалобами потянулись и другие сотрудники.