Происшествия 24.07.2025 в 13:25

Из-за аварии в Улан-Удэ затопило район Элеватора

Несколько домов города на неопределенное время останутся без воды
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Текст: Елена Кокорина
Из-за аварии в Улан-Удэ затопило район Элеватора

В Улан-Удэ по адресу улице Хоца Намсараева, 30 случилась авария, из-за которой произошел выход воды на проезжую часть.

- На месте работает бригада аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал». Технологическое нарушение зафиксировано на трубопроводе Д-300 мм. В связи с аварийной ситуацией будет ограничена подача холодного водоснабжения. Список адресов будет предоставлен дополнительно, - сообщили в МУП «Водоканал».

Жителям рядом расположенных домов будет организован подвоз воды. Точное местоположение водовозки сообщат в ближайшее время. По любым вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу 44-00-00, 44-10-33.

Фото: скриншот ТГ-канал «Весь Улан-Удэ»

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