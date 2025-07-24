Происшествия 24.07.2025 в 14:32
В Бурятии нашли виновного в крупной аварии
Им оказался мастер котельной
Текст: Андрей Константинов
Прибайкальский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мастера участка ресурсоснабжающей организации. Он обвинялся по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба).
По версии правоохранителей, мужчина оказался виноват в крупной коммунальной аварии, которая случилась в октябре прошлого года в поселке Татаурово. Там из-за перегрева котла произошёл прорыв теплотрассы.
«Отсутствие должного контроля за процессом запуска котла привело к повышению давления в системе отопления и разрушению трубопровода. Это вызвало отключения тепла на пять дней на социально-значимых объектах (школа, детский сад) и в 29 жилых домах посёлка. Районная администрация на ликвидацию последствий аварии затратила свыше 500 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мастера виновным. С учетом добровольного возмещения причиненного ущерба его приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей.
По версии правоохранителей, мужчина оказался виноват в крупной коммунальной аварии, которая случилась в октябре прошлого года в поселке Татаурово. Там из-за перегрева котла произошёл прорыв теплотрассы.
«Отсутствие должного контроля за процессом запуска котла привело к повышению давления в системе отопления и разрушению трубопровода. Это вызвало отключения тепла на пять дней на социально-значимых объектах (школа, детский сад) и в 29 жилых домах посёлка. Районная администрация на ликвидацию последствий аварии затратила свыше 500 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мастера виновным. С учетом добровольного возмещения причиненного ущерба его приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей.
Тегиавария жкх уголовное дело