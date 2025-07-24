Прокуратура Улан-Удэ взяла на контроль потоп на Элеваторе

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ контролирует устранение последствий коммунальной аварии, которая привела к выходу воды по ул. Хоца Намсараева.

- Прокуратура оценит соблюдение жилищных прав граждан, проверит своевременность и полноту принятых мер ресурсоснабжающей организацией. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщили в прокуратуре республики.

На данный момент специалисты МУП «Водоканал» оградили территорию для проведения аварийно-восстановительных работ и отсекли аварийный участок.

- Под отключение попало одно административное здание по ул. Хоца Намсараева, 7а. Ожидаем представителей ресурсоснабжающих организаций для проведения земляных работ. На месте работают две бригады. По любым вопросам можете обращаться в нашу диспетчерскую службу 44-00-00, 44-10-33, - прокомментировали в МУП «Водоканал».

Фото: МУП «Водоканал»