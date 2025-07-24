Происшествия 24.07.2025 в 14:50
В Новосибирске с лжегазовиков требуют 336 млн после взрыва дома
Судебное заседание по иску прокуратуры пройдет в августе
Текст: КП-Новосибирск
Суд в Новосибирске в августе рассмотрит иск региональной прокуратуры к лжегазовикам Евгению Кавуну и Ирине Урбах, которые получили сроки за взрыв газа в жилом доме по улице Линейной, 39. Трагедия произошла 9 февраля 2023 года, тогда 15 человек погибли. Взрыв разрушил часть дома, поэтому город выделил деньги пострадавшим на новое жилье. Однако виновные причиненный бюджету ущерб так и не компенсировали.
Исполняющая обязанности начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Новосибирской области Любовь Прашко в беседе с КП-Новосибирск напомнила, что прокуратура еще в 2024 году, когда шел уголовный процесс, подавала иск к лжегазовикам. Но тогда его рассматривать не стали.
- В ноябре прошлого года судом был вынесен приговор виновным лицам, и исковое заявление прокуратуры в интересах муниципалитета было передано для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, - добавила Прашко.
По ее словам, гражданский иск прокуратуры уже передан к рассмотрению. Заседание назначено на август.
Добавим, что лжегазовикам в мае 2025 года смягчили приговор: с 10 лет лишения свободы до 9 лет и 9 месяцев для Кавуна, и до 9,5 года для Урбах.
Исполняющая обязанности начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Новосибирской области Любовь Прашко в беседе с КП-Новосибирск напомнила, что прокуратура еще в 2024 году, когда шел уголовный процесс, подавала иск к лжегазовикам. Но тогда его рассматривать не стали.
- В ноябре прошлого года судом был вынесен приговор виновным лицам, и исковое заявление прокуратуры в интересах муниципалитета было передано для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, - добавила Прашко.
По ее словам, гражданский иск прокуратуры уже передан к рассмотрению. Заседание назначено на август.
Добавим, что лжегазовикам в мае 2025 года смягчили приговор: с 10 лет лишения свободы до 9 лет и 9 месяцев для Кавуна, и до 9,5 года для Урбах.
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