В Октябрьском районе Улан-Удэ сгорел очередной автомобиль

Накануне в Улан-Удэ во дворе дома по улице Столбовая сгорел автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в МЧС республики ранним утром 23 июля.

- На момент прибытия сотрудников МЧС пожар охватил моторный отсек транспортного средства на трёх квадратах. Спустя 14 минут очаг был полностью ликвидирован. Вероятно, причиной пожара стала неисправность автомобиля, - сообщили в МЧС республики.

Заметим, что это уже вторая сгоревшая машина за последние два дня. Предыдущий пожар был зафиксирован в этом же районе 22 июля ночью, но по улице Жердева. Причиной, по версии пожарных, явилось короткое замыкание, из-за которого произошло возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля.

Всего с начала года в республике огнем были повреждены около 60 транспортных средств. Их причина чаще всего – в неисправности систем, механизмов и узлов автомобильной техники.

МЧС России призывает автовладельцев соблюдать правила эксплуатации автомобилей, регулярно проходить техосмотр и не перевозить легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы минимизировать риск возникновения пожара.

Фото: Номеор один