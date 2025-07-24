Происшествия 24.07.2025 в 16:00

В Октябрьском районе Улан-Удэ сгорел очередной автомобиль

Машина загорелась ранним утром
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Текст: Елена Кокорина
В Октябрьском районе Улан-Удэ сгорел очередной автомобиль

Накануне в Улан-Удэ во дворе дома по улице Столбовая сгорел автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в МЧС республики ранним утром 23 июля.

- На момент прибытия сотрудников МЧС пожар охватил моторный отсек транспортного средства на трёх квадратах. Спустя 14 минут очаг был полностью ликвидирован. Вероятно, причиной пожара стала неисправность автомобиля, - сообщили в МЧС республики.

Заметим, что это уже вторая сгоревшая машина за последние два дня. Предыдущий пожар был зафиксирован в этом же районе 22 июля ночью, но по улице Жердева. Причиной, по версии пожарных, явилось короткое замыкание, из-за которого произошло возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля.

Всего с начала года в республике огнем были повреждены около 60 транспортных средств. Их причина чаще всего – в неисправности систем, механизмов и узлов автомобильной техники.

МЧС России призывает автовладельцев соблюдать правила эксплуатации автомобилей, регулярно проходить техосмотр и не перевозить легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы минимизировать риск возникновения пожара.

Фото: Номеор один

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