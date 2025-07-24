Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-24

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Он разбился сегодня днем недалеко от Тынды при заходе на посадку. По предварительным данным, на борту находились 43 пассажира, в том числе 5 детей, и 6 членов экипажа. Сообщается, что выживших нет.«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.По данным транспортной прокуратуры, сегодня в 11:21 по местному времени Ан-24 вылетел из Благовещенска в Тынду. Однако по каким-то причинам самолет не смог приземлится и пошел на второй круг. После этого связь с ним прервалась.Для поисков пропавшего самолета задействовали спасателей. Вскоре с воздуха они обнаружил горящий фюзеляж самолета, который упал в труднодоступной местности. Сейчас спасатели следуют к месту крушения.