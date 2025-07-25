Молодая девушка погибла на дороге в Бурятии

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП в Прибайкальском районе Бурятии. Оно произошло в 2 км от села Ангир.

- По предварительным данным, сегодня утром около 5 утра на 76 км. автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян», автомобиль «Тойота Хариер» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП погибла 19-летняя девушка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии, - прокомментировали в ГИБДД.

Фото: ГИБДД РБ