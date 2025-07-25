В районе Бурятии женщина сгорела в собственном доме

В Заиграевском районе Бурятии пожар унес жизнь 44-летней женщины. Трагедия произошла вчера, 24 июля.

Сообщение о пожаре в СНТ «Росинка», где горел жилой дом на 9-й улице поступило огнеборцам вечером.

- На место происшествия были направлены две пожарные части Заиграевского ОГПС РБ, военнослужащие военной части № 1706, а также добровольцы пожарной команды из села Талецкое. Прибывшие первыми на место пожарные военной части № 1706 обнаружили, что дом уже полностью охвачен пламенем и немедленно приступили к тушению. В ходе тушения пожара было обнаружено тело 44-летней женщины без признаков жизни. К сожалению, спасти её не удалось, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожар удалось локализовать лишь спустя два часа. Погибшая женщины оказалась собственницей дома, который был полностью уничтожен огнем. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: ГО ЧС