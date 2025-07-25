В Бурятии возбудили уголовное дело из-за инфекции в детском лагере

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту вспышки норовирусной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере «Родник» на озере Щучье. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил местным следователям доложить о ходе расследования.Как сообщили в следственном ведомстве, симптомы заболевания у детей начали появляться с 22 июля. Работа лагеря сейчас приостановлена. Заболевшие дети лечатся дома в амбулаторных условиях.«В настоящее время проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств заболевания детей, количества пострадавших и источника заражения», - заявили в СК.По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, всего инфекцией заразились 24 человека: это дети и сотрудники лагеря.«Проводится эпидемиологическое расследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий по установлению причинно-следственной связи: проведение лабораторных исследований, обследований, дезинфекционных мероприятий, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами», - рассказали в Роспотребнадзоре.Ситуацию взяла на контроль Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.«Буду инициировать проведение заседания Комиссии при правительстве Бурятии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта с приглашением Роспотребнадзора, Минобрнауки и собственников лагеря», - сказала она.