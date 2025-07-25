Пожары в районе Бурятии охватили свыше тысячи гектаров леса

По оперативным данным утром 25 июля действует четыре пожара в Кижингинском районе, где объявлен режим ЧС муниципального характера. Общая площадь очагов возгорания составляет около 1300 гектаров.

- Все действующие возгорания тушат в труднодоступной местности, в условиях сухой и ветреной погоды. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. На тушении работает 181 человек из числа Авиалесоохраны и лесной охраны. Задействовано 38 единиц техники, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесники добавили, что за прошедшие сутки в Бурятии новых лесных пожаров не обнаружено. Удалось ликвидировать шесть пожаров в Баунтовском, Кабанском, Кижингинском и Хоринском районах на площади 94 га.

Фото: loon.site