Происшествия 25.07.2025 в 09:32
Пожары в районе Бурятии охватили свыше тысячи гектаров леса
Тушение осложняет труднодоступная местность и ветреная погода
Текст: Елена Кокорина
По оперативным данным утром 25 июля действует четыре пожара в Кижингинском районе, где объявлен режим ЧС муниципального характера. Общая площадь очагов возгорания составляет около 1300 гектаров.
- Все действующие возгорания тушат в труднодоступной местности, в условиях сухой и ветреной погоды. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. На тушении работает 181 человек из числа Авиалесоохраны и лесной охраны. Задействовано 38 единиц техники, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лесники добавили, что за прошедшие сутки в Бурятии новых лесных пожаров не обнаружено. Удалось ликвидировать шесть пожаров в Баунтовском, Кабанском, Кижингинском и Хоринском районах на площади 94 га.
Фото: loon.site
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