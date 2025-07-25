Происшествия 25.07.2025 в 09:38

«Танк» сбил опору и улетел в кювет на трассе в Бурятии

Водитель автомобиля уснул за рулем
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Текст: Андрей Константинов
«Танк» сбил опору и улетел в кювет на трассе в Бурятии
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
ДТП случилось сегодня утром на 299-м км федеральной трассы «Байкал». Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», водитель автомобиля «Танк 500» уснул за рулём, машина ушла с трассы и вылетела в кювет, попутно повредив опору освещения. 

Сообщается, что водитель не пострадал, а девушка-пассажирка получила ушибы. Проезд по трассе не затруднен.
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