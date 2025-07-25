«Танк» сбил опору и улетел в кювет на трассе в Бурятии

ДТП случилось сегодня утром на 299-м км федеральной трассы «Байкал». Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», водитель автомобиля «Танк 500» уснул за рулём, машина ушла с трассы и вылетела в кювет, попутно повредив опору освещения.Сообщается, что водитель не пострадал, а девушка-пассажирка получила ушибы. Проезд по трассе не затруднен.