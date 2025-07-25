Происшествия 25.07.2025 в 10:41

Верхушку ТГК-14 оставили в СИЗО еще на три месяца

Адвокатам Константина Люльчева и Виктора Мясника не удалось перевести их под домашний арест
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Текст: Иван Иванов
Верхушку ТГК-14 оставили в СИЗО еще на три месяца
Председатель совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев. Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Заместителю председателя совета директоров ТГК-14 Виктору Мяснику, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, продлили срок заключения в СИЗО до 28 октября. Решение озвучили 24 июля во время заседания Центрального районного суда Читы, сообщил портал Chita.ru.

Следователь заявил, что сейчас расследование дела находится на стадии сбора доказательств — сотрудники СК изучают изъятые документы, опрашивают очевидцев, прослушивают записи телефонных разговоров. Необходимость оставления Мясника в СИЗО он объяснил тем, что тот может уничтожить доказательства преступления, если будет находиться на свободе.

Также у Мясника, как считает следователь, есть финансовые возможности, чтобы скрыться от следствия и суда. У него есть недвижимость вне России, в том числе в Испании. Периодически Мясник переводил деньги на иностранные счета.

Частично заседание закрыли от СМИ, ссылаясь, что в обосновании продления срока заключения может содержаться информация, которая раскроет тайну следствия.

Мясник в суде пояснил, что у него есть хронические заболевания. Во время нахождения в СИЗО его состояние ухудшилось.

Он заявил, что никакого отношения к управлению ТГК-14 не имеет. Совет директоров, как он считает — это общественный орган, который не влияет напрямую на управление. Для управления, по его мнению, существует директор.

«Влиять в той или иной части я не вижу физической возможности. Совет директоров просто принимает общий план на ближайшие 5-6 лет и всё… У меня всего 22%, с 22% проводить управление довольно сложно, — сказал он.

Также Мясник заявил, что он сотрудничал и планирует продолжать сотрудничать со следствием и на его период может находиться под домашним арестом. 

В итоге, рассмотрев доводы сторон, суд постановил продлить Виктору Мяснику срок содержания под стражей. Такая же участь постигла и председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева.

Напомним, совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника арестовали в конце мая. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, энергокомпания на протяжении двух лет завышала тарифы на тепло, из-за чего два предприятия «Ростеха» понесли убытки на 9 миллионов рублей. 
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