В Бурятии пропала жительница Таловки

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 49-летней жительницы села Таловка Прибайкальского района Лидии Баевой. О судьбе женщины ничего не известно с 15 июля.Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза зеленые.Во что была одета, не известно.Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для поисков сельчанки требуется помощь добровольцев.