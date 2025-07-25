Происшествия 25.07.2025 в 11:05

В Бурятии пропала жительница Таловки

О женщине ничего не известно с 15 июля
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропала жительница Таловки
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 49-летней жительницы села Таловка Прибайкальского района Лидии Баевой. О судьбе женщины ничего не известно с 15 июля.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза зеленые.

Во что была одета, не известно.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для поисков сельчанки требуется помощь добровольцев.
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