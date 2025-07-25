Происшествия 25.07.2025 в 13:40

Дедушка в Улан-Удэ устроил тройное ДТП

Пожилой мужчина сел за руль без прав
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Текст: Елена Кокорина
Дедушка в Улан-Удэ устроил тройное ДТП

Аварийные инспекторы в Улан-Удэ сообщили о тройном ДТП, виновником которого стал старенький дедушка без прав. Авария произошла сегодня в обед у базы «Исток».

- «Мазда Демио», выезжая с прилегающей дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Мазда Премаси», который двигался в сторону города. От удара Мазду вынесло на встречную полосу, где она совершила столкновение с «Тойота Королла Филдер», направляющейся в сторону Иволгинска, - сообщают в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

К счастью ДТП обошлось без пострадавших. Виновный в аварии дедушка не только без прав, но и без ОСАГО.

Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

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