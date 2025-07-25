Китаец попытался вывезти через Забайкальск золота на 10 миллионов рублей

Таможенники Забайкальского края совместно с УФСБ России по Забайкальскому краю задержали иностранца при попытке вывезти через государственную границу золото почти на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службы УФСБ и Читинской таможни.При осмотре рейсового автобуса в пункте пропуска «Забайкальск» в ящике с инструментами правоохранители нашли тайник с двойным дном, где лежало 11 слитков серого цвета весом 9,3 кг. Экспертиза показала, что слитки изготовлены кустарным способом из сплава свинца и золота, а чистый вес золота превысил 1,3 кг. Общая стоимость изъятого металла — более 9,7 млн рублей.Задержанный мужчина пояснил, что должен был доставить слитки в Китай за вознаграждение. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Иностранцу грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.Это уже шестое с начала года задержание силовиками на границе Забайкалья и Китая «туристов» с нелегальным золотом, которое пользуется высоким спросом в соседней стране.