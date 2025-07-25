Массовое ДТП произошло в центре Улан-Удэ

В Улан-Удэ продолжается череда ДТП. На этот раз в центре города столкнулись пять автомобилей.

- ДТП на Профсоюзная-Борсоева, где столкнулись пять транспортных средств. Мазда Демио догнал Renault Logan. Затем Toyota Corolla находящийся на крайней левой полосе стал перестраиваться в среднюю, где Honda Партнёр уходил в правую, и столкнулся с пятой по счету машиной – Toyota Probox, - рассказали в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Пострадавших в ДТП, к счастью, нет.

Напомним, что пару часов назад произошло тройное ДТП у базы «Исток». Его виновником стал дедушка без прав. Еще одно тройное ДТП было вчера вечером на проспекте Автомобилистов. 43-летняя водитель в итоге была госпитализирована.

Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»