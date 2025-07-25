Происшествия 25.07.2025 в 16:06

Женщина, пропавшая в апреле в Бурятии, погибла

Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт»
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Текст: Андрей Константинов
Женщина, пропавшая в апреле в Бурятии, погибла
В Бурятии 61-летняя жительница села Мухоршибирь, пропавшая 14 апреля, найдена погибшей. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», поблагодарив всех, кто принял участие в её поиске.

О розыске женщины объявили в конце апреля. Сообщалось, что 14 апреля сельчанка ушла из дома родственников, а в последний раз ее видели в Цолге 15 апреля около 17:00 вечера.
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