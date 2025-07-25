Женщина, пропавшая в апреле в Бурятии, погибла

В Бурятии 61-летняя жительница села Мухоршибирь, пропавшая 14 апреля, найдена погибшей. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», поблагодарив всех, кто принял участие в её поиске.О розыске женщины объявили в конце апреля. Сообщалось, что 14 апреля сельчанка ушла из дома родственников, а в последний раз ее видели в Цолге 15 апреля около 17:00 вечера.