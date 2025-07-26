В Бурятии тушат четыре лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии новых лесных пожаров не зарегистрировано. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас продолжаются работы по тушению четырёх возгораний в Кижингинском районе, там действует режим ЧС муниципального значения. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1 275 га.«В борьбе с огнем задействованы 150 человек и 30 единиц техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Лесные пожарные работают с раннего утра и до позднего вечера. В частности, контролируемый отжиг территории производится в тёмное время суток, когда нет сильных порывов ветра и понижаетсятемпература воздуха», - сообщили в РАЛХе.