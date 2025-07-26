Происшествия 26.07.2025 в 09:28

В Бурятии тушат четыре лесных пожара

Все возгорания действуют в Кижингинском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии новых лесных пожаров не зарегистрировано. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас продолжаются работы по тушению четырёх возгораний в Кижингинском районе, там действует режим ЧС муниципального значения. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1 275 га. 

«В борьбе с огнем задействованы 150 человек и 30 единиц техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Лесные пожарные работают с раннего утра и до позднего вечера. В частности, контролируемый отжиг территории производится в тёмное время суток, когда нет сильных порывов ветра и понижаетсятемпература воздуха», - сообщили в РАЛХе.
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