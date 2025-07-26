Происшествия 26.07.2025 в 09:34

Жителя Тарбагатая разыскивают в Бурятии

Мужчина пропал еще в апреле
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Тарбагатая разыскивают в Бурятии
МВД Бурятии сообщило о розыске 44-летнего Александра Хомякова. В апреле мужчина ушел из дома в селе Тарбагатай и до сих пор не вернулся. 

Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, рост 178 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные русые, глаза голубые.

Был одет: синяя спортивная кофта, синие джинсы, белые кроссовки, черная кепка. 

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-10-03, 8 (301) 46-55-496 или 102.
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