Жительница Бурятии лишилась денег из-за популярного блогера

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 1304 жителя республики (+ 60 за последнюю неделю). Общий причиненный им ущерб достиг 308 млн рублей (+ 9,2 млн.рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Так, одна из потерпевших стала жертвой фейкового розыгрыша в соцсети. На странице популярного блогера она увидела рекламное объявление о проведении конкурса. Перейдя по ссылке, женщина получила уведомление о выигрыше крупной суммы денег — 290 тысяч рублей. Для зачисления призовых ей необходимо было оплатить «налоги». Женщина выполнила требования мошенников и перевела им почти 50 тысяч рублей.Другая жительница Улан-Удэ разместила в интернете своё резюме и откликнулась на вакансию с возможностью удалённой работы. После перехода по ссылке она начала общение в Телеграме с девушкой, которая связала её с якобы куратором. Он предложил горожанке зарегистрироваться в приложении и внести одну тысячу рублей, а затем еще восемь тысяч рублей. Решив вернуть вложенные средства, женщина обратилась в техническую поддержку. Ей пояснили, что вывод средств возможен лишь после установки дополнительного приложения и осуществления дальнейших платежей. После нескольких новых переводов потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил 155 тысяч рублей.