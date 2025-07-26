Два подростка разбились на мотоцикле в Бурятии

В Бурятии сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня ночью на улице Дамбаева в селе Шибертуй.«17-летний подросток, управляя мотоциклом «Рейсер» без номеров, не справился с управлением и врезался в кучу гравия. На мотоцикле находился 14-летний пассажир. В момент ДТП мотошлемы у парней отсутствовали», - сообщает «Бичура-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД.В результате аварии подростки получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.Уже известно, что начинающий байкер не имел прав, а мотоцикл не был зарегистрирован. В отношении полростка составлены административные материалы, которые направят в Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.