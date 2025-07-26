Происшествия 26.07.2025 в 17:58

Два подростка разбились на мотоцикле в Бурятии

Начинающий байкер наскочил на кучу гравия
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Два подростка разбились на мотоцикле в Бурятии
Фото: «Бичура-инфо.24/7»
В Бурятии сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня ночью на улице Дамбаева в селе Шибертуй.

«17-летний подросток, управляя мотоциклом «Рейсер» без номеров, не справился с управлением и врезался в кучу гравия. На мотоцикле находился 14-летний пассажир. В момент ДТП мотошлемы у парней отсутствовали», - сообщает «Бичура-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД.

В результате аварии подростки получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Уже известно, что начинающий байкер не имел прав, а мотоцикл не был зарегистрирован. В отношении полростка составлены административные материалы, которые направят в Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.
Теги
ДТП

Все новости

Два подростка разбились на мотоцикле в Бурятии
26.07.2025 в 17:58
Добычу апатитов в Ошурково будет контролировать общественный совет
26.07.2025 в 17:10
Жительница Бурятии лишилась денег из-за популярного блогера
26.07.2025 в 16:10
Сладкоежек Бурятии лишили натуральных шоколадных плиток
26.07.2025 в 14:15
В Улан-Удэ самокатам подставят подножку
26.07.2025 в 14:00
Ставки по автокредитам пошли вниз
26.07.2025 в 11:09
Судьба аварийного дома в Улан-Удэ заинтересовала Бастрыкина
26.07.2025 в 09:53
Доллар начал расти на фоне снижения ключевой ставки
26.07.2025 в 09:42
Жителя Тарбагатая разыскивают в Бурятии
26.07.2025 в 09:34
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
26.07.2025 в 09:28
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
Жительница Бурятии лишилась денег из-за популярного блогера
На его странице женщина увидела рекламу фейкового розыгрыша
26.07.2025 в 16:10
Судьба аварийного дома в Улан-Удэ заинтересовала Бастрыкина
Здание должны были снести еще год назад, но там до сих пор живут люди
26.07.2025 в 09:53
Жителя Тарбагатая разыскивают в Бурятии
Мужчина пропал еще в апреле
26.07.2025 в 09:34
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Все возгорания действуют в Кижингинском районе
26.07.2025 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru