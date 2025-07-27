В лесах Бурятии тушат пять пожаров

По оперативным данным Агентства лесного хозяйства Бурятии, утром 27 июля, тушат пять возгораний, расположенных в Кижингинском и Кяхтинском районах. На тушении работают 148 человек специалистов авиалесоохраны и наземных лесных служб. Помимо этого, задействовано 30 единиц спец техники.

- В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального уровня. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. За прошедшие сутки в республике обнаружен один новый лесной пожар в Кяхтинском районе. Причина его возникновения – сухая гроза. Общая площадь, пройденная огнём составляет свыше 1 350 гектаров. Локализовано два пожара в Кижингинском районе на 310 га, - сообщили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ