Происшествия 27.07.2025 в 12:23

Рухнувшая железобетонная опора оставила без света целый район Бурятии

В причинах ее падения будет разбираться местная прокуратура
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Текст: Елена Кокорина
Рухнувшая железобетонная опора оставила без света целый район Бурятии

Прокуратура Бурятии поставила на контроль установление обстоятельств отключения электроэнергии в Заиграевском районе. Аварийное отключение электричества в 12-ти населенных пунктах произошло 26 июля в 23 часа.

- Предварительная причина отключения – это падение железобетонной опоры и обрыв провода в болотистой местности. Надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и даст оценку соблюдению требований законодательства при обслуживании электрических сетей, сроку устранения аварии и её причинам, - прокомментировали в прокуратуре республики.

Фото: прокуратура РБ

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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

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