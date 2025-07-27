Происшествия 27.07.2025 в 12:23
Рухнувшая железобетонная опора оставила без света целый район Бурятии
В причинах ее падения будет разбираться местная прокуратура
Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Бурятии поставила на контроль установление обстоятельств отключения электроэнергии в Заиграевском районе. Аварийное отключение электричества в 12-ти населенных пунктах произошло 26 июля в 23 часа.
- Предварительная причина отключения – это падение железобетонной опоры и обрыв провода в болотистой местности. Надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и даст оценку соблюдению требований законодательства при обслуживании электрических сетей, сроку устранения аварии и её причинам, - прокомментировали в прокуратуре республики.
Фото: прокуратура РБ