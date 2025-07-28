В селе Бурятии в пожаре погиб 48-летний мужчина

В селе Хурай-Хобок Тункинского района ночью произошел пожар в частном жилом доме. Он случился вчера, 27 июля и унес жизнь местного жителя.

- К моменту прибытия пожарных подразделений крыша дома была полностью охвачена огнем. В ходе тушения в метре от входной двери был обнаружен погибший хозяин дома, мужчина 1977 года рождения. Во время пожара произошло обрушение кровли. Пожар удалось локализовать менее чем за два часа. В результате крыша дома была полностью уничтожена огнём, также сгорел дощатый сарай, - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: ГО ЧС