Происшествия 28.07.2025 в 09:22

Автомобиль перевернулся на трассе Улан-Удэ – Курумкан

В аварии пострадали водитель и пассажиры
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Текст: Андрей Константинов
Автомобиль перевернулся на трассе Улан-Удэ – Курумкан
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
ДТП произошло сегодня ночью на 322-м км трассы Улан Удэ – Турунтаево – Курумкан недалеко от села Нестериха . Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», 37-летний водитель автомашины «Рено Флюенс» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.  

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля. Им потребовалась помощь медиков. Водителя госпитализировали в хирургическое отделение больницы.
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