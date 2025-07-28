Происшествия 28.07.2025 в 09:22
Автомобиль перевернулся на трассе Улан-Удэ – Курумкан
В аварии пострадали водитель и пассажиры
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня ночью на 322-м км трассы Улан Удэ – Турунтаево – Курумкан недалеко от села Нестериха . Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», 37-летний водитель автомашины «Рено Флюенс» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля. Им потребовалась помощь медиков. Водителя госпитализировали в хирургическое отделение больницы.
В результате аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля. Им потребовалась помощь медиков. Водителя госпитализировали в хирургическое отделение больницы.
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