Происшествия 28.07.2025 в 09:36

Запуганный госизменой житель Улан-Удэ отдал аферистам миллион

Большая часть этих денег принадлежала его матери
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Текст: Андрей Константинов
Запуганный госизменой житель Улан-Удэ отдал аферистам миллион
Фото: архив «Номер один»
Крупный случай мошенничества зарегистрировала полиция Бурятии в конце прошлой недели. Жертвой аферистов стал 26-летний житель Улан-Удэ. 

Как рассказали в МВД Бурятии, 22 июля на телефон мужчины поступил звонок от неизвестного номера. Женский голос представился сотрудником почтовой службы и сообщил, что на имя горожанина поступило письмо от налоговой инспекции. Для его получения требовалось войти в мессенджер, найти определенный чат-бот и ввести свои данные, включая пароль от портала госуслуг. Мужчина выполнил все указания звонившей. 

Вскоре ему на электронную почту пришло письмо якобы от имени портала госуслуг с уведомлением о входе в аккаунт с устройства, зарегистрированного в стране, поддерживающей террористов. В письме были указаны контактные номера для «экстренной связи». 

Испугавшись, мужчина позвонил по указанному номеру, где его убедили, что его учетная запись используется мошенниками. Далее злоумышленник, представившись сотрудником госуслуг, сообщил, что от имени улан-удэнца оформлена доверенность на гражданина иностранного государства, дающая право распоряжаться его имуществом. Затем последовал звонок от «сотрудника ФСБ», который обвинил мужчину в государственной измене и сотрудничестве с террористами, угрожая уголовным преследованием.  

Под давлением мошенников мужчина согласился «сотрудничать» и перевел 99 тысяч рублей личных сбережений на «безопасный счет». Также он, без ведома матери, перевел жуликам еще 900 тысяч рублей с ее счетов. 

Как отметили в МВД, все общение с мошенниками и переводы им денег происходили по ночам. 

25 июля мужчина осознал, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила около 999 тысяч рублей.  

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мошенничество

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