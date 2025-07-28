В Бурятии 19-летний водитель врезался в дом и погиб

Крупное ДТП случилось в Кяхте в субботу около 5 часов утра. Как сообщили в ГИБДД, на улице Ленина 19-летний водитель «Тойоты Кресты», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в жилой дом. В результате аварии водитель и 31-летний пассажир получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в больницу, где водитель позже скончался.