Четверо подростков перевернулись на автомобиле в Бурятии

Большое «подростковое» ДТП случилось в воскресенье ночью в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 16-летний юноша, ехавший на «Тойоте Королле» со стороны Иволгинска в направлении Каленово, не справился с управлением. В результате автомобиль слетел с дороги и перевернулся.В машине кроме водителя находились еще три подростка. После аварии двух из них – в возрасте 14 и 15 лет – пришлось госпитализировать. Водителю и еще одному 15-летнему пассажиру оказали помощь на месте и отпустили домой.